كورونا في موريتانيا.. 53 إصابة جديدة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:52 ص

سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 35902، فيما بلغ إجمالي الوفيات 773.