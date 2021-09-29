سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 35902، فيما بلغ إجمالي الوفيات 773.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. 53 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.