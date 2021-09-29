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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. 53 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 35902، فيما بلغ إجمالي الوفيات 773.

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