سجلت الكويت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 35 حالة شفاء وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أنه بذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد 411572 وحالات الشفاء 408459 وحالات الوفاة 2448.
بوابة العرب
كورونا في الكويت.. 39 إصابة جديدة
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سجلت الكويت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 35 حالة شفاء وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الكويت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 35 حالة شفاء وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.