ads
الأربعاء 29 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. 39 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الكويت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 35 حالة شفاء وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أنه بذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد 411572  وحالات الشفاء 408459 وحالات الوفاة 2448.

كورونا الكويت إصابات حصيلة وفيات