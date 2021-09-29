كورونا في الكويت.. 39 إصابة جديدة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:53 ص

سجلت الكويت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 35 حالة شفاء وحالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أنه بذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد 411572 وحالات الشفاء 408459 وحالات الوفاة 2448.