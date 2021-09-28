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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الجيش العراقي يدمر 4 مقرات لداعش في ديالى

الجيش العراقي
الجيش العراقي
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أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقي في ديالى أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التي انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة، الذي يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.

وأوضحت القيادة أن طيران الجيش العراقي قدم إسنادا رائعا للقوات الأمنية.

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