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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

"طوف وشوف" ورشة ومعرض بمكتبة الحضارة الإسلامية

طوف وشوف ورشة ومعرض
" طوف وشوف" ورشة ومعرض بمكتبة الحضارة الإسلامية
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أقيم بمكتبة الحضارة الاسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ورشة ومعرض فنى بعنوان "طوف وشوف"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة.
وافتتح المعرض ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، ويتضمن المعرض مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لأجمل المزارات والأماكن السياحية والأثرية بمصر والدول الافريقية، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأفكار والرؤى المبتكرة للشباب والنشىء عن الترويج للسياحة بمصر بمختلف أنواعها.
شارك فى المعرض أكثر من 30 فنانا وفنانة من مختلف الفئات العمرية من النشىء والشباب، كما شارك طلبة الكليات الفنية المتخصصة بلوحات متنوعه من حيث التناول والأساليب الفنية المتباينة، كرم الفنانين  بشهادات تقديرا لمشاركتهم المتميزة  بالمعرض، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.

" طوف وشوف" ورشة ومعرض بمكتبة الحضارة الإسلامية

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