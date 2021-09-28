مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي 28-9-2021 بدوري أبطال أوروبا

يقدم موقع البوابة نيوز خدمة البث الـمباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام علي أرضية ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتنطلق مجريات المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في استاد حديقة الأمراء، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل نزع صدارة ترتيب المجموعة والتي يحتلها الفريق الإنجليزي،وتضم المجموعة الأولى أيضًا فريقي كلوب بروج البلجيكي ولايبزيج الألماني. وتنقل أحداث المباراة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت وخصصت قناة بي إن سبورتس بريميوم HD1 ويتولي التعليق علي المباراة المعلق العماني حسن العيدورس، بالإضافة إلى قناتي «Canal + France»،«beIN Sports HD 1 English». باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة ترتيب المجموعة بعدما حقق الفوز في الجولة الأولي بنتيجة كبيرة بسداسية مقابل ثلاث أهداف، ليسجل الأهداف للسيتي كلًا من ناثان أكي، رياض محرز، جاك جريليش، جواو كانسيلو، جابرييل خيسوس ونوردي موكيلي بالخطأ في مرماه، بينما سجل كريستوفر نكونكو «هاتريك» لصالح لايبزيج الألماني. علي الجهة الأخري سقط باريس سان جيرمان في مصيدة التعادل بنتيجة إيجابية أمام كلوب بروج في أولي مبارياته في البطولة،والتي أقيمت علي ملعب جان بريدل بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز أندير هيرير هدف التقدم لصالح الفريق الفرنسي قبل ان يتعادل صاحب الأرض ويحزر هدف التعادل بأقدام هانز فاناكين.