بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2021

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 04:02 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو في إطار دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ويحتل ليفربول قبل مواجهة الجولة الثانية بورتو البرتغالي اليوم صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بينما بورتو وأتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم.

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في مباراة اليوم للفوز على بورتو وتأمين صدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على ميلان بنتيجة 3 -2 ونقدم بث مباشر لمباراة ليفربول وبورتو ويعتمد الريدز على مهاجمه المتألق محمد صلاح وبجواره السنغالي ساديو ماني وخلفهم البرتغالي دييجو جوتا لتحقيق الفوز على بورتو مساء اليوم الثلاثاء.

وكان ليفربول قد فقد نقطتين في صراع الصدارة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل المثير مع فريق برينتفورد بنتيجة 3 - 3 وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه قبل أن يواجه في مباراة اليوم فريق بورتو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتي تنقل عبر بث مباشر كما يلتقي اليوم في إطار نفس المجموعة فريقا أتليتكو مدريد الأسباني وميلان الإيطالي.