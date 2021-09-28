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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مار إغناطيوس يستتقبل بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي

البطريرك مار إغناطيوس
البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني البطريرك مار إغناطيوس يوس
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استقبل صباح يوم الثلاثاء  البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، يرافقه المونسنيور حبيب مراد، القيم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية والأب كريك كلش معاون أمين السرّ، وذلك في المقر البطريركي في العطشانة.

حضر اللقاء مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

خلال اللقاء، شكر البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث قداسة البطريرك لمشاركته في احتفالات اليوبيل الكهنوتي الذهبي والأسقفي الفضي لغبطته.