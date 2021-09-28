مار إغناطيوس يستتقبل بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:09 م

استقبل صباح يوم الثلاثاء البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، يرافقه المونسنيور حبيب مراد، القيم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية والأب كريك كلش معاون أمين السرّ، وذلك في المقر البطريركي في العطشانة.

حضر اللقاء مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

خلال اللقاء، شكر البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث قداسة البطريرك لمشاركته في احتفالات اليوبيل الكهنوتي الذهبي والأسقفي الفضي لغبطته.