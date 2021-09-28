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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

"ثقافة"أسيوط يقيم اللقاء الأسبوعي لتعليم فن الكاريكاتير

جانب من ورشة الكاريكاتير
جانب من ورشة الكاريكاتير بثقافة أسيوط
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية.

ويشهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة الأستاذة صفاء حمدان موسم جديد لانطلاق فن الكاريكاتير بالقصر 
ووفق بيان صادر قصر ثقافة أسيوط فقد التقي مجموعة من الموهوبين الشباب في قصر ثقافة أسيوط وهو اللقاء الأسبوعي لنادي الكاريكاتير لتنفيذ ورشة فنية لعمل بورتريهات جديدة كوميدية ساخرة  قدمتها الفنانة صفاء حمدان.

وعرضت حمدان خلال الورشة شرح مفصل عن أهمية التفاصيل الصغيرة في تغيير شكل الشخصيات الكاريكاتيرية ثقافة منفلوط تسلط الضوء على مبادئ استخدام الحاسب الآلي.

بينما قدم قصر ثقافة منفلوط التابع للفرع محاضرة تثقيفية بعنوان " مبادئ استخدام الحاسب الآلي" بمقر الموقع الثقافي، قدم فيها الكاتب بهاء توفيق نبذة تعريفية عن مبادئ استخدام الحاسب الآلي وكيفية التشغيل وقد وضح أهمية استخدام الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع الإنترنت الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

كما تطرق في حديثه إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تطور متطلبات الأسرة والمجتمع وأهمية دور الدولة ومؤسساتها في توفير كافة السبل والوسائل الإلكترونية لما يتواكب مع تطورات ومتطلبات العصر الحديث وأن الدولة ومؤسساتها تسعى جاهدة إلى أن ترتقي إلى أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة والقياسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية.

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