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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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الأخبار

وزير الأوقاف: التعدي على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ديننا الحنيف قد وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة ، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه". 

وتابع وزير الأوقاف؛ ومعنى كرى نهرا أي وسعه ، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها.

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