اقرأ غدًا في "البوابة".. رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:32 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 28 سبتمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر:

بيني وبين الفساد خصومة

وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي

بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام

لا يمكن قبول التعدي على المنشآت الخاصة بالترع والري

وقف الدعم عن المعتدي على أملاك الدولة.. وأمام الأجهزة الأمنية 6 أشهر لإزالة التعديات

المياه المقررة لمصر لن تقل.. مياهنا مفيش كلام فيها

طول ما أنا موجود في مكاني هتتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر

يجب تحسين استخدام المياه والحفاظ عليها واستخدام نظم الري الحديثة

أسماء المواطنين المتعدين سيتم حصرهم ووزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر

نعمل منذ 4 سنوات لتحويل بحيرة المنزلة لمزرعة سمكية

على المواطنين وضع يدهم في يد الدولة..

وعلى كل مسئول عدم السكوت عن أي خطأ

المتاجر خاوية.. المجاعة تهدد بريطانيا.. وأزمة طوابير الوقود تتفاقم

استقالات جديدة تضرب حركة النهضة التونسية وأنباء عن تأسيس حزب جديد

اتفاق تهدئة بين الخرطوم وشرق السودان

لأول مرة منذ 16 عامًا.. "الاشتراكي الديمقراطي" في ألمانيا يتنفس نسائم الحكم