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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اليونان: ارتفاع حاد في أعداد المحتجزين بالمستشفيات جراء إصابتهم بكورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع حاد في عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19" وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 423 حالة مقارنة بـ 348 حالة أمس الأحد.

وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، أنه تم تسجيل 2130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 648 ألفًا و91 إصابة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات جراء كورونا في اليونان ارتفعت إلى 14 ألفًا و727 حالة عقب تسجيل 47 وفاة جديدة.

اليونان كورونا كوفيد 19 المستشفيات الرعاية المركزة