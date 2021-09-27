بالصور.. الأقصر تنفذ قرار وزير المالية بإزالة تعدي على أرض مساحتها 36 فدانا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:28 م

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة، اليوم الاثنين لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بإزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض البالغ مساحتها (٣٦ فدانا ١٤ قيراطا ٢٣ سهما) الكائنة بناحية البياضية محافظة الأقصر.

شارك في الحملة، كلا من وكيل أول الوزارة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، وبحضور اللجنة المشكلة بقرار نائب وزير المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ المشكلة برئاسة علاء عبد المنعم محمود مدير عام إدارة الأموال المصادرة ورئيس لجنة التنفيذ، وعضوية (٥) مستشارين عن وزارة المالية، واللجنة المشكلة من محافظة الأقصر، بالقرار رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٩ من المهندس أحمد الطيب محمد مدير عام الأملاك ورئيس اللجنة، والمهندس نشأت عدلي رضا مدير عام الإدارة الهندسية بالأقصر، والمهندس أحمد محمود شحات الإدارة الهندسية بالبياضية، والمهندس حمدي نور جاد إدارة الشبكات الأرضية، والمهندس هاشم يوسف أحمد حماية الأراضي بالمدينة، وبحضور أحمد فتحي إسماعيل مسؤول حماية النيل.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ القانون لاسترداد حق الدولة، حيث تمت إزالة جميع المباني المقامة علي مسطح الأرض المشار إليه محل قرار الإزالة حتى سطح الأرض وتم إخلاؤه من أي تعديات.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ أعمال إزالة لعدد ١٣ مخالفة بناء على أراضي زراعية وحماية نيل بمسطح على مساحة ٢٣٧٥ م٢ بناحية البياضية بمنطقة الجولي فيل بالعوامية والواقعة بين الحد الفاصل بمدينة الأقصر ومركز البياضية.

تم التنسيق مع إدارات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة الأقصر والبياضية والزينية، حيث تم تدعيم الحملة بعدد ٣ لوادر و٣ قلاب وجاك هامر تتبع الحملة الميكانيكية لمدينة الأقصر، وعدد ٢ لودر و٣ قلاب وزاحف يتبع حملة البياضية، وقلاب تابع لحملة الزينية.

وشارك في الحملة، من جانب الأجهزة الأمنية كلا من اللواء علاء الطوخي نائب مدير أمن الأقصر، واللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن، واللواء مجدي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي، العميد محمد عبد الحليم جمرة رئيس مباحث المديرية، العميد محمد الحسيني وكيل إدارة البحث، العميد هشام حسام الدين مفتش مباحث مركز الأقصر والقوات المرافقة، ومن الأجهزة التنفيذية محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية وحسن خليدي رئيس حي جنوب ومحمد عبده نائب رئيس الحي وحاتم جابر عبد اللاهي وأيمن حسين وأحمد عبد الصبور المتابعة الميدانية بمحافظة ومدينة الأقصر وفتحي يوسف حسن مدير الحملة الميكانيكية بمدينة الأقصر.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

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