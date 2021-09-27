دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يزين قائمة ليفربول في مواجهة بورتو

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:35 م

تواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة فريق ليفربول التي أعلن عنها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني والمسافرة للبرتغال لخوض مواجهة بورتو في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويحل الريدز ضيفا ثقيلا على بورتو في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء على ملعب "دراجاو" ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على نظيره ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى بدوري المجموعات باللقاء الذي اقيم على ملعب "آنفيلد"، وأحرز خلاله النجم المصري هدفا.

وضمت قائمة ليفربول كلا من:

حراس المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيفين كيليهير ، بيتالوجا.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، ويليامز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، جويل ماتيب، فيليبس، أندرو روبرتسون، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هيندرسون، جيمس ميلنر، كورتس جونز، فابينو، نابي كيتا، أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، ديجو جوتا، ديفوك أوريجي، روبرتو فيرمينو.

ووجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة للنجم المصري محمد صلاح بخصوص شارة الكابتن في صفوف الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وبورتو المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب: الفريق يمتلك 3 قادة وهم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجل فان دايك، ثم تم التصويت على ثلاثة قادة بدلاء لهم وهم أليكسندر أرونولد وروبيرتسون وأليسون بيكر.

وأضاف المدرب الألماني إن قادة فريق ليفربول خلال الموسم الحالي بالترتيب هم هندرسون وميلنر وفان دايك وأرنولد وروبيرتسون واليسون وبعد إصابات الموسم الماضى وغياب معظم اللاعبين قررت زيادة القادة بالفريق.

وتأتي تصريحات يورجن كلوب لتؤكد أن النجم المصري محمد صلاح خارج اختيارات قادة الفريق في الموسم الجاري .