افتتاح معرض أهلا مدارس في جنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30 %

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:16 م

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض أهلا مدارس بحديقة 25 يناير في العاصمة طور سيناء، تنفيذ الغرفة التجارية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ومديرية التموين، بتخفيضات تبدأ من 20 لـ 30%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة، ويستمر المعرض حتى بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ، أن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، موجها بضرورة التوسع في انتشارها بكافة مدن وقرى ووديان المحافظة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأعرب فودة، عن سعادته بوجوده اليوم في افتتاح معرض "أهلا مدارس" المتكامل لاحتياجات طلاب المدارس، مشددا على أن تكون المعروضات جميعها صناعة مصرية، بما يعزز تعميق الصناعة الوطنية، ليكون على أغلب المنتجات عبارة "صنع في مصر".

رافق المحافظ، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ ن واللواء أيمن الشريف ، السكرتير العام ، و اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ ومتابعة المشروعات، و فوزي همام مساعدًا للمحافظ لشؤون المديريات ومجالس المدن، وهشام خضير، رئيس مجلس الإدارة وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، وسامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، والعميد هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.