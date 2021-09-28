وزيرة الهجرة الهولندية تزور الأهرامات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:11 ص

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، وذلك أثناء زيارتها الحالية لمصر.

جانب من الجولة

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية والهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

صورة جماعية

وقال أشرف محيي الدين، إنه خلال الزيارة أعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالهرم و طريقة بنائه ورفع الأحجار، ونحت تمثال أبو الهول، ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

جدير بالذكر أن وزيرة الدولة الهولندية للهجرة قامت صباح اليوم بزيارة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.