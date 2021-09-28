ads
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزيرة الهجرة الهولندية تزور الأهرامات

الوزيرة الهولندية
الوزيرة الهولندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، وذلك أثناء زيارتها الحالية لمصر. 

جانب من الجولة

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية والهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما. 

صورة جماعية

وقال أشرف محيي الدين، إنه خلال الزيارة أعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالهرم و طريقة بنائه ورفع الأحجار، ونحت تمثال أبو الهول، ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

جدير بالذكر أن وزيرة الدولة الهولندية للهجرة قامت صباح اليوم  بزيارة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

أهرامات الجيزة المتحف القومي للحضارة الأهرامات وزيرة الهجرة المتحف المصري