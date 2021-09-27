"العدل" تتابع تطبيق الإجراءات الاحتزارية وتعقيم المحاكم

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:37 م

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، تطبيق الإجراءات الإحترازية في كافة المحاكم، في إطار التعايش مع فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للكمامات والاقعنة الواقية، والتطهير الدوري والمستمر لجميع المكاتب علي مستوى الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

وكذلك تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين.