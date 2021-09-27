علي فرج يتأهل لنهائي بطولة أوراكل نت سويت للإسكواش

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:44 ص

تغلب علي فرج بطل أندية وادى دجلة المصنف الأول عالميًا على مواطنه المصري مصطفى عسل المصنف السابع عالميًا في مباراة نصف نهائي بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش في مباراة استمرت 52 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط 1-2 بواقع نقاط 8-11 و 11-8 و 5-11.

ويستعد الدجلاوي علي فرج المتأهل للمباراة النهائية النيوزيلندي بول كول بعد أن هزم اللاعب المصري محمد الشوربجي في مباريات النصف نهائي

وجدير بالذكر أن بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش لمنافسات نصف النهائى، التي تقام في "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة في الفترة من 23 سبتمبر 2021 إلى 27 سبتمبر 2021 ومن يفوز بالتتويج سيحظى بمجموع جوائز 121,000 دولار للرجال ومثلها للنساء.

وتوج البطل المصري علي فرج لاعب أندية وادي دجلة والمصنف الأول على مستوى العالم ببطولة مصر الدولية للاسكواش2021 بعد الفوز من نظيرته المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني على مستوى العالم، في مباراة أستمرت المباراة (74) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-2) بواقع نقاط (6/11) (9/11.) (11/2) (11/6) (11/6).

وجدير بالذكر أن النسخة الحالية للبطولة هي الثالثة لبطولة مصر الدولية للاسكواش وتقام بمنطقة سفح الأهرامات والتي بدأت يوم الجمعة 10 سبتمبر وتستمر حتي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم للرجال.