ads
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021

الدولار اليوم
الدولار اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارها أمام  أمام الجنيه، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 في البنوك الحكومية والخاصة في ثاني تعاملات الأسبوع ، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الصرف بنك قناة السويس سعر الدولار البنك الاهلى المصرى البنك التجاري الدولي الدولار الأمريكي البنوك الحكومية البنوك المصرية الاهلي المصري