انتخابات البرلمان الألماني.. تساوي كفة الاشتراكيين وحزب ميركل

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:37 م

أظهرت التوقعات الأولية للنتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد تساوي كفة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي تقريبا متقدمين على حزب الخضر.

ووفقا لهذه التوقعات، حصل الاشتراكيون على ما يتراوح بين 24.9 و25.8% وحصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24.2 و24.7% وحل الخضر في المركز الثالث بما يتراوح بين 14.7 و14.8% والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 11.2 و11.8% وحزب البديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 10.1 و11.3% وحصول اليسار على 5%.

وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يتراوح بين 197 و213 مقعدا داخل البرلمان فيما سيحصل التحالف على ما يتراوح بين 198 و200 مقعد والخضر على ما يتراوح بين 117 و121 مقعدا والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 88 و98 مقعدا والبديل على ما يتراوح بين 83 و89 مقعدا واليسار على ما يتراوح بين 40 و41 مقعدا.

واختلفت التوقعات بحسب ما سيصل إليه عدد مقاعد البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة حيث توقعت القناة الأولى أن يصل العدد إلى 730 مقعدا فيما توقعت القناة الثانية أن يصل إلى 756 مقعدا.

