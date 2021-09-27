اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 27 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

حماية المستهلك: حملة مجانية للكشف على سيارات "هيونداي توسان"

https://www.albawabhnews.com/4438351

الصين الشريك التجاري العالمي الأول لدبي خلال النصف الأول من 2021

https://www.albawabhnews.com/4438454

12.7 مليون بيان جمركي تنجزها جمارك دبي في 8 أشهر

https://www.albawabhnews.com/4438450

مشروع " ONE-NINETY" يستقبل رئيس الوزراء الليبي فى أول زيارة له لمصر

https://www.albawabhnews.com/4438442

"إيسترن كومباني" تتبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر" لتوفير لقاحات كورونا

https://www.albawabhnews.com/4438439

وزيرة التخطيط تستقبل المدير العام لمنظمة الإيسيسكو

https://www.albawabhnews.com/4438425

خبير: قطاع العقارات يساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية

https://www.albawabhnews.com/4438249