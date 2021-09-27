اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 27 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
حماية المستهلك: حملة مجانية للكشف على سيارات "هيونداي توسان"
https://www.albawabhnews.com/4438351
الصين الشريك التجاري العالمي الأول لدبي خلال النصف الأول من 2021
https://www.albawabhnews.com/4438454
12.7 مليون بيان جمركي تنجزها جمارك دبي في 8 أشهر
https://www.albawabhnews.com/4438450
مشروع " ONE-NINETY" يستقبل رئيس الوزراء الليبي فى أول زيارة له لمصر
https://www.albawabhnews.com/4438442
"إيسترن كومباني" تتبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر" لتوفير لقاحات كورونا
https://www.albawabhnews.com/4438439
وزيرة التخطيط تستقبل المدير العام لمنظمة الإيسيسكو
https://www.albawabhnews.com/4438425