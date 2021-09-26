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الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

استياء بين أهالي العزيزية بمنيا القمح لانقطاع المياه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 شهدت منطقة العزيزية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، انقطاع مياه الشرب  من العاشرة صباح اليوم الأحد وحتى الآن. 

واتصل عدد من الأهالي بالخط الساخن الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وكذلك المسؤول عن المحطة بالعزيزية ومدير إدارة منيا القمح ولكن دون جدوى وكان ردهم "بكره الصبح إن شاء الله". 

وبادر عدد من الأهالي بالاتصال بشكاوي مجلس الوزراء وتقديم شكواهم والتي حملت رقم 4375006 ، وفحواها انقطاع المياه فترات كثيرة وطويلة جدا وهذا ماحدث الأسبوع الماضي حيث انقطعت المياه من الساعة الثانية عصرا حتي الثامنة مساءا يومي الإثنين والثلاثاء الماضي؛نهاية بما حدث اليوم من انقطاع المياه صباحا وحتى الآن.

 وطالب أهالي العزيزية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي،  بالتحقيق في انقطاع المياه الدائم والمستمر والكشف عن الأعطال الموجودة بالمحطة ومحاسبة المقصرين في العمل.

العزيزية مياه الشرب الشرقية مركز منيا القمح القابضة لمياه الشرب