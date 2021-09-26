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الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مقترحات رابطة الأندية لشكل الدوري في الموسم الجديد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قدم المكتب التنفيذي لرابطة الأندية تصورا جديدا لشكل مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد خلال أول اجتماع للمكتب اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة على أن يتم عرضه على أندية الدوري خلال الفترة المقبلة.
وعقد المكتب التنفيذي للرابطة برئاسة أحمد دياب اول اجتماع لمناقشة شكل الدوري الذي تقرر أن ينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل. 
ويتضمن الاقتراح إقامة المسابقة من مجموعة واحدة على أن تلعب من دور واحد وليس ذهاب وإياب، أى 17 جولة ثم يلعب أول 8 فرق فى ترتيب الجدول فى مجموعة نهائية يُتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط بلقب الدوري الممتاز، وتلعب باقى الأندية فى مجموعة أخرى لتحديد باقى المراكز والأندية التي تهبط للقسم الثاني.
كما أن هناك تصور ثاني للدوري الممتاز الموسم القادم وهو أن يكون على مجموعتين، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدورة رباعية، من يحصل فيها على المركز الأول يُتوج بالدوري.

وكان المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، أعلن في فى اجتماعه اليوم، الأحد، إقامة بطولة جديدة اطلق عليها اسم كأس الرابطة تقام فى شهر يناير المقبل بدون اللاعبين الدوليين، خلال التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وسيتم عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز في الاجتماع المقبل. 

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