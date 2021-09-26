مايا مرسي: الدولة تسعى لتمكين المرأة في كافة المجالات

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:16 م

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المؤتمر الختامي " لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات " الذي نظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

جاء المؤتمر بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، ونيكول شاميين القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة ، والقاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم للمشاركة في ختام برنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مع الوزيرات والشركاء والمسؤولين الذين ساهموا في تنفيذ هذا البرنامج الهام، مشيرة أن تنفيذ برنامج " مدن آمنة" في ضوء هذا البرنامج كان حلم ولكنه أصبح اليوم حقيقة فعلية بقيادة الحكومة المصرية.

وأشادت بالشراكة المثمرة وبالتعاون القائم بين مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل والنيابة العامة في هذا المجال .

وقالت : " سعيدة بما تعيشه المرأة المصرية الآن في ظل إرادة سياسية وإيمان حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية تمكين المرأة واذكر كلماته جيدا حينما قال: " ان تمكين المرأة واجب وطني " مضيفة إن أجهزة ومؤسسات الدولة تسعى إلى تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات تنفيذاً لما جاء في استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ ومن أهمها حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، مشيرة إلى أن دمج حقوق المرأة يعد ركيزة أساسية لتمكينها والنهوض بها، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا البرنامج المهم.