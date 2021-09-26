سلب عذرية شقيقته وفسخ الخطوبة.. عامل يطعن سائق توك توك انتقامًا منه في إمبابة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:57 م

«هقتلك وأنتقم لشرفي» بهذه الكلمات أقدم عامل على طعن سائق توك توك بطعنة نافذة بالصدر أمام جميع المارة بشوارع إمبابة، انتقاما لشرف شقيقته الذى سلبه منها المجنى عليها.

البداية كانت تجمع علاقة صداقة وطيدة بين المجنى عليه والمتهم،. وأثناء زيارته له فى المنزل شاهد شقيقته وأعجب بها، لم يتردد كثيرآ وتحدث مع صديقه وطلب منه التقدم لخطبة شقيقته، وبالفعل فرح الشاب كثيرا بأنه صديقه المقرب يريد الزواج من شقيقته.

وذهب الشاب المتهم لشقيقته، وأبلغها بأن صديقه يريد التقدم لخطبتها، فرحت الفتاة ووافقت عليه، وبالفعل وسط فرحة عارمة بين الأهل أقامت حفل خطوبة الفتاة وصديق شقيقها.

لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وتقع الفتاة فى براثن الخطيئة بعدما ضحك عليها خطيبها بكلامه المعسول وأقام معها علاقة غير شرعية وأفقدها عذريتها، ووعدها بالزواج ثم ذهب. وبعد يومين فوجئت الفتاه بأسرة خطيبها فى زيارة لمنزلها ويطلبون فسخ الخطوبة فورا دون أى أسباب، انهارت الفتاة من البكاء ولم تعلم ماذا عليها أن تفعل الآن، فقررت الذهاب لشقيقها الأكبر واعترفت له عن ما حدث بينها وبين خطيبها، والذى جن جنونه وهرع إلى الشارع.

ولم يفكر إلا فى الانتقام لشرف العائلة، ذهب لصديقه وقال له: «أنت بتخون العيش والملح إللى بنا»، ثم طعنه طعنة نافذة بالصدر وتركه غارقا فى دمائه، وقام الأهالى بنقله للمستشفى لتلقى العلاج فى حالة غير مستقرة، وألقت القوات القبض على المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من مستشفى إمبابة المركزى بوصول سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة أسفل القلب، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة سائق توك توك بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا وشقيقته اتفقا على الانتقام من المجنى عليه لقيامه بإقامة علاقة غير شرعية مع شقيقة المتهم وفسخ خطوبته معها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وشقيقته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.