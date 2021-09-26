متحف الحضارة ينظم ورشة عمل ضمن فعالية "اكتشف الخط العربي".. صور

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:39 م

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية ورشة عمل حية ضمن فعالية "اكتشف الخط العربي" بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي،وذلك في إطار سعي المتحف إلى إعادة الاهتمام بالخط العربي وفنونه، من خلال ورش مجانية متخصصة تناسب فئات عمرية مختلفة ، كما أقيم معرض فنى للعديد من الأعمال التي تبرز فنون الخط العربي وزخرفته .



لاقت الفعالية إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب خاصة الأطفال الذين يسعون إلى تعلم أسرار وفنون اللغة العربية،وتضمنت تجربة لفنانين استخدموا الخط العربي بشكل إبداعي في النحت على الخشب، والنقش على النحاس، والتطريز بالسيرما.



وتميز اليوم بمناقشات مع الفنانين عن فنون وجماليات الخط العربي وتاريخه، وأشهر الخطاطين العرب في مختلف العصور العربية والإسلامية،وتعريف الأجيال الجديدة في ظل التقنيات والرقميات الحديثة ، كما استمتع زوار المتحف بمهارات الخطاطين في الكتابة، وحظوا بكتابة أسمائهم بخطوط عربية مجانًا كهدية بيد فنانين محترفين، مع تجربة أدوات الخطاطين التقليدية، وأيضا تجربة اللعبة المميزة "سحر الزخارف" لتعلم كيفية رسم الزخارف والنجوم الإسلامية الهندسية المميزة، والتعرف على شكل كل نجمة فى القطع الأثرية الإسلامية بالمتحف ، وصرحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف بأنه قد تم إجراء جولة تعريفية للمشاركين بورشة العمل داخل قاعات المتحف للتعرف على بعض مقتنيات المتحف التى تمتاز بالخطوط العربية كالمخطوطات والمصاحف القديمة والأباريق المعدنية، والمشكاوات الزجاجية، وكسوة الكعبة الشريفة والمحمل، وختاماً تم إهداء المشاركين في الفاعلية والمعرض الفنى شهادات تقدير مُقدَّمة من متحف الحضارة ، وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن تلك الفاعليات تعد تجربة مبتكرة فى غاية الإبهار والتشويق وتدعو إلى الخروج من الإطار التقليدى إلى الإطار الابتكارى واستخدام الموارد المتاحة لإكتشاف الموهوبين والمبدعين وتبنى وتنمية قدراتهم العقلية والفكريةو خصوصاً أن رواد الخط العربي لهم تاريخ يرتبط بتاريخ المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف التى تمتاز بالخط العربى.