انتخابات أسوان على صفيح ساخن.. 3 مرشحين على كرسي الرئاسة و"عنتر" أبرز مرشحي الشباب

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:57 م

أعلن نادي أسوان عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي لدورة 2021-2025 والتي من المؤكد بأن تقام يوم 13 نوفمبر المقبل داخل مقر النادي في منطقة أطلس وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية والذي يصل عددهم إلى نحو 15 ألف عضو.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد المرشحين في انتخابات نادي أسوان خلال هذه الدورة قد وصل إلى نحو 35 مرشح من بينها ثلاث مرشحين على منصب رئيس النادي وهما المستشار الشافعي والكابتن مجدي سبالك والدكتور حسن عبد القادر، كما شهدت تواجد ثلاث مرشحين على منصب نائب الرئيس والأمر نفسه بالنسبة لمنصب أمين الصندوق، وهذا في الوقت الذي ظهر فيه أكثر من 21 مرشح لعضوية فوق السن و6 مرشحين لعضوية تحت السن.

وخلال تفقدنا لقوائم المرشحين في انتخابات نادي أسوان، كان هناك اسم من بين أبرز الأسماء المرشحة وذلك نظرًا لكونه الأصغر سنًا بين كل المرشحين وهو المهندس "محمد عنتر" المرشح لعضوية تحت السن

وتحدث المهندس "محمد عنتر" عن صعوبة الانتخابات هذه المرة وعن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي والذي يسعى لتحقيقه وإنجازه في حالة نجاحه في الانتخابات المقبلة لنادي أسوان، وقال: "في البداية أود أن أؤكد بإن ترشحي للانتخابات لم يكن قرارًا فرديًا بل جاء بعد مناقشات مع عدد كبير من أصحاب القرار من مختلف طوائف المجتمع الأسواني، وهي ثقة أعتز بها، وأطمح في أن أكون على قدر تلك المسؤولية الكبيرة".

وأكمل "عنتر" تصريحاته قائلًا: "هناك العديد من الأمور التي نسعى لتحقيقها في النادي، ولكن الأولوية ستكون تطوير مرافق النادي وزيادة موارده المالية، حيث يعلم الجميع بأن أغلب الأندية الجماهيرية تعاني بشكل كبير من أزمات مالية طاحنة، وهذا بجانب تحويل نادي أسوان إلى ضيف دائم في بطولة الدوري المصري الممتاز والارتقاء بطموحات الفريق وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف.