حورية نبيل تطرح "زمن مغشوش"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:42 م

طرحت المطربة حورية نبيل أغنية جديدة حملت عنوان «زمن مغشوش»، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من كلمات كالوشه، وألحان وتوزيع شيندي وخليل.

وحققت الأغنية مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير، منذ طرحها بأيام قليلة وكذلك على صفحتها بموقع فيس بوك، وقد تلقت حورية إشادات من قبل الجمهور بالأغنية الجديدة، التي حققت صدى كبيرا.

وتستعد المطربة لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان «واقفين علي الوحدة» كلمات أحمد غريب وألحان نادر السيد، من المنتظر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.