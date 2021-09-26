العربية للتصنيع: تطبيق منظومة الري الحديث بأحدث التقنيات والنظم العالمية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:57 م

صرح الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة.

وأضاف التراس، في بيان رسمى له اليوم الأحد، أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة في تطبيق منظومة الري الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلي جانب العمل علي ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

جاء هذا في إطار اتفاق التعاون بين مصنع قادرللصناعات المتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة في معهد المحاصيل السكرية، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، على مساحة ٢٣ فدانا، في صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الري الذكي.