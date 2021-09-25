بروتوكول تعاون بين "بهية" وهيئة تعليم الكبار

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:35 م

قام وفد من هيئة تعليم الكبار بمحافظة الجيزة علي رأسهم الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بزيارة مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بالهرم لتوقيع بروتوكول تعاون حتي تتمكن بهية من محو أمية محارباتها وموظفيها الذين لم تتثني لهم الفرصة في التعليم أولاً يستطيعون القراءة والكتابة.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان حيث أعربت عن سعادتها بتلك الخطوة التي تصب في مصلحة محاربات بهية بالدرجة الأولي اللاتي من حقهن إلي جانب العلاج والدعم النفسي أيضاً التعليم.

فيما أكد الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار علي سعادته بزيارته الأولي لبهية التي بدورها تخدم وتطمئن جميع سيدات مصر دون أي مقابل وعلي دور هيئة تعليم الكبار تجاه بهية كمؤسسة خيرية في توعية وتعليم محارباتها إلي جانب تقديم بهية العلاج لهن ودعمهن نفسياً.

وأعرب عصام رمضان، مدير فرع الجيزة لهيئة تعليم الكبار، أن الهيئة سوف تقوم بفتح فصول لمحو الأمية داخل مؤسسة بهية لتتمكن من تحرير محاربات مستشفي بهية من مريضات سرطان الثدي من الأمية حتي تصبح بهية خالية من الأمية تماماً.

وأعربت ليلي سالم، عضو مجلس إدارة بهية وحفيدة السيدة بهية وهبي عن سعادتها وفخرها بهذا الحدث قائلة: "علينا أن نهنئ أنفسنا ونهنئ محارباتنا وأحلم باليوم الذي أري فيه بهية خالية تماماً من الأمية".