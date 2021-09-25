وزير الرياضة يشهد انطلاق مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشباب"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:28 م

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للشباب YSR" في دورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية وزارات" الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط"، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.والذي عقد اليوم، بمنطقة الصوت والضوء بسفح الأهرامات.

خلال كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إنشاء الاتحاد النوعي للمسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الخدمة المجتمعية نعتمد عليها في كافة أنشطة الوزارة، ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين شراكات وتعاون مع الشركات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والتي تحمل العديد من الأفكار والمفاهيم والمبادرات التي تساعد في تمكين وتطوير مجتمعنا، مطالباً الشباب بضرورة تطوير قدراتهم وهو ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة بشكل مكثف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة.

أوضح "صبحي" أن المسئولية المجتمعية تعتبر عنصرًا أساسيًا لتعزيز الانتماء للوطن، في ظل الجمهورية الجديدة وسعيها المستمر لدعم الابتكارات الشبابية، حيث عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة على الأرض، والسعي لتأهيل واستثمار الشباب بهدف خلق كوادر من النشء والشباب على قدر عالٍ من المسئولية.

يشارك في المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدث من دول الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الأعمال البارزين ، لنقل خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم للحاضرين من الشباب الواعى المتميز.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، رضا صالح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.