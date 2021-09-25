"العالمي للتسامح" يمنح 50 ألف جنيه للمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الأفلام القصيرة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:35 م

نظم المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمركز الكاثوليكي المصري للسينما، حفل توزيع جوائز الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل"، وذلك على مسرح النيل للآباء الفرنسيسكان، بوسط القاهرة.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الأب بطرس دانيال، ورئيسة الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح، الدكتورة هاجر أبو جبل، كما حضرت الحفل، القائم بأعمال سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، المستشارة د. مريم خليفة الكعبي، وشاركت في توزيع الجوائز.

وشارك من الجامعة العربية، الوزير المفوض سامية بيبرس، والوزير المفوض الدكتور رائد علي صالح الجبوري.

وشهد الحفل حضور النجمات "لبلبة" ولقاء الخميسي وجومانا مراد، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، ولفيف من الفنانين والمبدعين والمكرمين وصناع الأفلام المشاركة، والإعلاميين.

استهل فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمركز الكاثوليكي المصري للسينما، وعرض فيلما ملخصا لـ 15 فيلما داخل المسابقة من خارج المنافسة على المراكز الأولى، ثم استدعيت مقدمة الحفل جميع مخرجي تلك الأفلام إلى خشبة المسرح، لاستلام شهادات المشاركة والتقاط الصور التذكارية.

وقال أحمد الجروان رئيس المجلس في كلمته، بمناسبتين سعيدتين، حيث احتفل هذا الأسبوع باليوم العالمي للسلام، والليلة تكريم الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل"، التي نظمها وأشرف عليها المجلس العالمي للتسامح والسلام والمركز الكاثوليكي للسينما في مصر.

وأضاف: عملنا يدا بيد مع الأب بطرس دانيال، لوضع إطار للتعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والمركز الكاثوليكي المصري للسينما، وعملنا معا على توحيد وتطوير هيكل هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا، إيمانا بأهمية الفن والإبداع في نشر ثقافة التسامح وإعلاء قيم السلام والارتقاء بالشعوب والمجتمعات، وأهمية دور الشباب في النهوض بالأمة.

وتابع "الجروان" قائلاً: "لذا أطلقنا مع الأب بطرس دانيال، في أم الدنيا مصر، أول مسابقة من نوعها، بحيث يتنافس المشتركون على جائزة أفضل فيلم قصير، تحت عنوان "نحو حياة أفضل"، إذ امتدت المسابقة على مدى شهر شارك فيها قرابة 40 متنافسا، واختارت اللجنة المحكمة ثلاثة فائزين".

وأشاد "الجروان"، بجميع الأعمال من حيث المضمون والعرض والتنوع مما يعكس حماس المشاركين وإبداعهم وحرصهم على المشاركة، فهم جميعا فائزون.

وقال الجروان، إنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق بغير ثلاث دعائم رئيسية كان لابد أن نرتكز عليها، وهي: الإيمان بقيم التسامح والسلام للتأثير في حياة الفرد والمجتمع، والعلم والمعرفة لخدمة المجتمع على أرض الواقع، بالإضافة إلى حماس الشباب للتغير والعيش المشترك.

وتابع رئيس المجلس العالمي للتسامح: نعيش في عالم يشهد تغيرات عميقة وتحديات غير مسبوقة في سعي البشرية لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة مثل تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين والفقر والصراع المسلح والفساد وانتهاك حقوق الإنسان، لذلك فإن دورنا الآن هو الاختيار الصحيح بين السلام أو الحرب، بين الانفتاح أو العزلة، وبين الوحدة أو الانقسام.

وواصل قائلاً: "فيما يسعى العالم جاهدا للشفاء من جائحة كورونا وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، احتفلنا هذا الأسبوع باليوم العالمي للسلام والذي كان موضوعه "التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام".

وشدد على أن وقت التغيير قد حان لتوحيد جهودنا لبناء مستقبل مستدام وعالم يسوده السلام والاستقرار من خلال نشر قيم التسامح والسلام، وتقدير قيمنا الإنسانية وعلاقتنا الإنسانية، ووقف التمييز والحروب والإرهاب والعنف، والاستثمار في التعليم والعلوم والطب والتكنولوجيا.

ومن ناحية أخرى، ثمن "الجروان" عاليا الخطوة السباقة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس دور مصر الحريص في تعزيز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وحمايتها.

كمل شدد على أن الشباب عماد أي أمة ووقودها، ولن يحدث التغيير حتى يكون الشباب في قلب كل حلم وشركاء فاعلين إيجابيين في بناء السلام ودعم التسامح، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للعمل معا، جنبا إلى جنب، لبناء القيم الإنسانية، وتعزيز التسامح والسلام وتمكين الشباب في كل مكان.

وقال الأب بطرس دانيال، خلال كلمته: "منذ أن ألتقيت أحمد الجروان، للمرة الأولى بحضور الأب مراد مجلع، وجدنا تفاهما وتقاربا وتكاملا في الأفكار والمفاهيم الإنسانية، التي يجب علينا أن نعمل جاهدين معا لنشرها، وإعلاء قيم المحبة والتسامح والسلام بين البشر".

ولفت إلى أن هذا العام احتفل المركز بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته التاسعة والستين، ويتزامن مع هذا المهرجان السينمائي العريق والأقدم بالوطن العربي، ميلاد الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل".

وأشار دانيال إلى أنه في هذا المبنى وفوق هذا المسرح وقف معظم عمالقة ونجوم ورواد السينما المصرية ليتسلموا أول تكريم لهم في بداية مشوارهم الفني، قائلا إن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حصلت على أول جائزة لها وهي لا تزال طفلة من هذا المكان.

وأضاف: لذا واجب علينا أن نلبي دعوات الكثيرين من الشباب لإقامة مهرجان ومسابقة للأفلام القصيرة، حتى تكون حافزا للمبدعين على إنتاج المزيد من الأعمال الهادفة التي تحمل قيما إنسانية وأخلاقية.

وفي ختام الحفل سلم أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الجوائز المالية للمراكز الثلاثة الأولى للمسابقة، حيث فاز فيلم "وطن بالاختيار"، للمخرجة حنان محمد ماضي، بالمركز الأول ومبلغ 25 ألف جنيه، وفيلم "آدم"، للمخرجة نرمين أدوارد مرقص بالمركز الثاني، ومبلغ 15 ألف جنيه، وفيلم "حفيد عائلة مراد"، للمخرج أبانوب يوسف ظريف، بالمركز الثالث، ومبلغ 10 آلاف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه في 18 مايو 2021، وقع أحمد بن محمد الجروان، المجلس العالمي للتسامح والسلام، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، اتفاقا لتنظيم مسابقة للأفلام القصيرة، تحت عنوان "نحو حياة أفضل".