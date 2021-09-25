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الإثنين 27 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. نجل الأسطورة مالديني يقود ميلان لفوز صعب على سبيزيا

دانييل مالديني نجل
دانييل مالديني نجل أسطورة ميلان
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خطف فريق ميلان فوزًا صعبًا من مضيفه سبيزيا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "البرتو بيكو"  ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ونجح دانييل مالديني نجل أسطورة ميلان ومنتخب إيطالياالسابق، والمدير الرياضي الحالي للنادي، في تسجيل هدف التقدم للروسونيري في الدقيقة 48 في أول مشاركة أساسيا بتشكيل ميلان بالدوري الإيطالي وفي الدقيقة 80، إستطاع فريق سبيزيا  تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب دانييلي فيردي وخطف الإسباني براهيم دياز هدف الفوز القاتل لفريق ميلان في الدقيقة 88.

بهذة النتيجة رفع ميلان رصيده للنقطة 16 وانتزع صدارة جدول ترتيب "الكالتشو" بفارق نقطة عن نابولي الوصيف بينما يتجمد رصيد سبيزيا عند النقطة 4 في المركز الـ 17.

فريق ميلان مضيفه سبيزيا مسابقة الدورى الإيطالى دانييل مالديني نجل أسطورة ميلان الإسباني براهيم دياز جدول ترتيب الكالتشو