بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:01 م

يقدم موقع "البوابة نيوز" مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر الدوري الانجليزي.ليفربول ضد برينتفورد مباشر اليوم فى اختبار حقيقى مثير Liverpool vs Brentford في الدوري الإنجليزي،

ومن المنتظر ان تلعب المباراة التي تقام على ستاد غريفين بارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يتجه ليفربول بصورة رائعة في الموسم الجاري سواء على الجانب المحلي أو على الجانب الأوروبي، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج بجدارة واستحقاق وسيبحث عن النقاط الثلاث في لقاء اليوم من أجل التقدم للأمام بجدول ترتيب البطولة، ليفربول بدأ الموسم بالفوز على نوريتش سيتي بثلاثية دون رد.

قبل أن يخسر بيرنلي بهدفين دون رد، فيما تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، وبعدها عاد وانتصر على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد، وبعدها انتصر على ميلان بثلاث أهداف مقابل هدفين في دوري الأبطال، ثم فاز على كريستال بالاس بثلاثية دون رد، قبل أن يسحق نوريتش سيتي بثلاثية دون رد في كأس رابطة المحترفين.

ويريد ليفربول في الاستمرار فى سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك حتى الآن 13 نقطة، بعد ما فاز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة فقط.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي