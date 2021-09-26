منتخب ليبيا يتسلح بكتيبة المحترفين استعدادًا لمواجهتي الفراعنة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:30 ص

يبدأ منتخب ليبيا استعداداته لمواجهة مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث أعلن المدرب الإسباني خافيير كليمينتي المدير الفني لمنتخب فرسان المتوسط، القائمة التي يخوض بها المعسكر الخارجي في مدينة أنطاليا بتركيا، بداية من غدٍ الإثنين وحتى موعد السفر إلى القاهرة 3 أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهتي الفراعنة يومي 8 على استاد برج العرب بالإسكندرية ثم يوم 11 في ملعب الشهداء بمدينة بنغازي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب ليبيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف، والانتصار على أنجولا بهدف، وبفارق نقطتين عن منتخب مصر وهو ما يجعل المواجهتين في غاية الصعوبة للمنافسة على بطاقة التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

ويتسلح منتخب ليبيا بكتيبة من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية وشمال أفريقيا، أبرزهم حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، والمعتصم المصراتي لاعب براغا البرتغالي، ومحمد صوله لاعب الصفاقسي التونسي، وسند الورفلي لاعب الرجاء، ومؤيد اللافي لاعب الوداد المغربي.

وضمت قائمة منتخب ليبيا لمواجهة الفراعنة: محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، ومعاذ اللافي، وسند الورفلي، ومعتصم صبو، وعلي سلامة، وأحمد التربي، وعلي يوسف، ومحمد منير، والطاهر بن عامر، ومحمد الترهوني، وعبد الله الشريف، وفيصل البدري، وعمر الخوجة، ومحمد التهامي، ومحمد الجورني، والمعتصم المصراتي، وأيمن عُمير، والسنوسي الهادي، ومؤيد اللافي، وحمدو الهوني، ونور الدين اقليب، ومحمد صولة، ومحمد الطبال، ومحمد زعبية، ومعاذ عيسى، وأنيس سلتو.