برشلونة يواجه ليفانتي في لقاء الفرصة الأخيرة لـ"كومان"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:00 ص

يسعى فريق برشلونة للخروج من سلسلة النتائج السلبية في "الليجا" هذا الموسم عندما يستضيف نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويعاني البارسا من نتائج سلبية وأداء متواضع في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي بعدما خسر من بايرن ميونيخ بثلاثية في "كامب نو" بافتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في آخر جولتين بالدوري مع غرناطة وقادش وسط موجة من الغضب على جماهير العملاق الكتالوني.

وتعتبر هذه المواجهة فرصة أخيرة للمدرب الهولندي رونالد كومان لتصحيح المسار وإلا قد تؤدي أي نتيجة غير الفوز إلى إقالته خاصة بعد البيان الذي أصدره مؤخرا دون علم إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا الذي يعيش في حالة غضب شديدة ولن يصبر كثيرا على تراجع النتائج.

وتشهد مباراة ليفانتي عودة الموهبة أنسو فاتي للقائمة بعد غياب أكثر من 10 أشهر بسبب الإصابة وهو اللاعب الذي تعول عليه إدارة النادي كثيرا لتعويض رحيل الأسطورة ليونيل ميسي خاصة بعد أن تم منحه القميص رقم 10 الخاص بالبرغوث الأرجنتيني.

وبفتقد فريق برشلونة في لقاء اليوم كلا من سيرجيو أجويرو ومارتن برايثوايت وجوردي ألبا وعثمان ديمبلي للإصابة وفرينكي دي يونج للإيقاف.

ويمتلك البارسا 9 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الدوري ولديه مباراة مؤجلة أمام أشبيلية ويسعى لتصحيح أوضاعه في جدول الليجا قبل فوات الأوان.