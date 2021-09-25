غدا.. انطلاق المؤتمر الجامعي "الوسطية.. وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:26 م

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون بالشرقية بالتعاون مع كلية الدراسات العليا بالقاهرة مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان (الوسطية تأصيلا وتطبيقا وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي) تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

ويهدف المؤتمر إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات ومن ثم تكييفها بصورة لائقة مع تطور المجتمع وتلبية احتياجاته وإلقاء الضوء على بعض التكييفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره وإبراز منهج الإسلام الوسطي في تداول المستجدات وبيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة المستجدات المعاصرة.

كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الآثار العلمية للاختلاف في تكييف المستجدات في جميع المجالات والعمل بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة على مواجهة التيارات الهدامة، والدعوات المعادية للإسلام والمسلمين ونشر الفكر الوسطى الذى يخدم القضايا المختلفة للأمم وكذا العمل على مواجهة الغلو في الدين والانحراف في تأويل نصوصه بما تمليه وسطية الإسلام وسماحته وشموله.