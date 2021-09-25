منتخب ليبيا يحشد 27 لاعبا لمواجهة مصر في تصفيات المونديال

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:50 م

أعلن الإسباني خافيير كليمنتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا، القائمة التي يخوض بها معسكر في مدينة أنطاليا بتركيا بداية من يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب الوطني مع ليبيا يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال على ملعب برج العرب على أن تكون مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر في مدينة بنغازي.

ويحتل منتخب ليبيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من الفوز على منتخبي الجابون وأنجولا، بينما يمتلك منتنخب مصر 4 نقاط بالفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون.

واختار المدرب الإسباني 27 لاعبا بقائمة فرسان المتوسط للمعسكر المقبل الذي يستمر في تركيا حتى يوم 3 أكتوبر قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الفراعنة.

وضمت قائمة منتخب ليبيا كتيبة من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية وشمال أفريقيا، أبرزهم حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، والمعتصم المصراتي لاعب براغا البرتغالي، ومحمد صوله لاعب الصفاقسي التونسي، وسند الورفلي لاعب الرجاء، ومؤيد اللافي لاعب الوداد المغربي.

وجاءت قائمة المنتخب الليبي لمواجهة الفراعنة كالتالي: محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، ومعاذ اللافي، وسند الورفلي، ومعتصم صبو، وعلي سلامة، وأحمد التربي، وعلي يوسف، ومحمد منير، والطاهر بن عامر، ومحمد الترهوني، وعبد الله الشريف، وفيصل البدري، وعمر الخوجة، ومحمد التهامي، ومحمد الجورني، والمعتصم المصراتي، وأيمن عُمير، والسنوسي الهادي، ومؤيد اللافي، وحمدو الهوني، ونور الدين اقليب، ومحمد صولة، ومحمد الطبال، ومحمد زعبية، ومعاذ عيسى، وأنيس سلتو.