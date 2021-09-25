الدوري الإنجليزي.. رونالدو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:55 م

أعلن أولي سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق أستون فيلا بعد قليل على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي المتصدر وليفربول الوصيف بينما يتواجد أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل الشياطين الحمر والفيلاز اللقاء بهدف تعويض الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع الماضي، بعدما خسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام وست هام 1-0 وودع أستون فيلا بالهزيمة أمام تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا- ماجواير- بول بوجبا- جرينوود- فريد- برونو فيرنانديز- رفائل فاران- لوك شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي- كريستيانو رونالدو.

في المقابل اختار دين سميث، مدرب أستون فيلا، التشكيل الذي يخوض به فريقه من اجل تحقيق نتيجة إيجابية وجاء تشكيل الفيلاز كالتالي: مارتينيز- كونسا- مينجز- هاوس- كاش- ماكجين- لويز- رامسي- تارجيت- إنجز- واتكينز