استقرار أسعار العملات بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:04 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت، فعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 15.65 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليورو ليسجل 18.34 جنيهًا للشراء، و18.46 جنيهًا للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.46 جنيهًا للشراء، و21.59 جنيهًا للبيع.



وسجل سعر اليوان الصيني ليسجل 2.42 جنيهًا للشراء، و2.44 جنيهًا للبيع، و سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.94 جنيهًا للشراء، 17.05 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.22 جنيهًا للشراء، و14.32 جنيهًا للبيع.



أما العملات العربية، فاستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.97 جنيهًا للشراء، 52.40 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.