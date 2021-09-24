وفاة رسام الكاريكتير جمعة فرحات عن عمر يناهز 80 عاما

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:40 م

توفي اليوم الجمعة، فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، عن عمر ناهز 80 عاما.

وأعلن رسام الكاريكاتير فوزي مرسي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وفاة الرسام جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.

ولد جمعة في 24 أبريل 1941 في القاهرة، حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو نفس العام الذي التحق فيه بمؤسسة "روزاليوسف" التي عمل بها على مدار 35 عاما، كما رسم لمجلة الأطفال الإماراتية "ماجد" من عام 1972 حتى 1979، كما كان يرسم لصحيفة "الأهرام ويكلي" منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بصحيفة "الأهرام" اليومية منذ 1999.

تُوج جمعة فرحات بالعديد من الجوائز، منها جائزة «علي ومصطفى أمين»، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م.

نشرت أعماله في صحف «هيرالد تريبيون» الأمريكية، و«يوميوري» اليابانية والعديد من الإصدارات الدولية الأخرى.