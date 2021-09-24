الإثنين.. انطلاق أولى ندوات صالون المحبة الثقافى

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:50 م

يبدأ " صالون المحبة الثقافى " بالمركز الثقافى القبطى بجمعية جامعة المحبة أولى ندواته يوم الإثنين المقبل وستناقش الندوة إحدى الموضوعات المهمة وهى "المبادىء الاخلاقية للسياسة الخارجية المصرية " يتحدث فيها الكاتب الصحفي أحمد قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية، ويديرها الدكتور سامح فوزى الكاتب الصحفى وكبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية.

ويعمل المركز الثقافي القبطي على توثيق ونشر ودعم الثقافة القبطية على المستوى المصرى والدولى، يهدف هذا المشروع الحيوى إلى إحياء الدور المهم والتاريخى للراحل الأرشيدياكون حبيب جرجس رائد النهضة القبطية فى القرن العشرين مع غيره من رواد هذه النهضة بتأسيسه جمعية جامعة المحبة القبطية الأرثوذكسية لتكون منارة للثقافة القبطية والتعليم الدينى ومنها وبها أسس مع آخرين مدارس الأحد، وأسس مجلة الكرمة التى ظلت لعقدين من الزمان مجلة متخصصة للدراسات القبطية العميقة.

وجاءت أهداف المركز الثقافى القبطى معبرة عن روح النهضة الثقافية والقبطية فقام بإحياء وتسجيل التراث القبطى ودراسات تاريخ الأقباط والكنائس والشخصيات والمؤسسات القبطية وتنمية الوعى باللغة القبطية وإعادة أحيائها كلغة حديث وتحرير ونشر المواد التحريرية والإلكترونية، عمل رصد لجميع أوجه الثقافة القبطية القديمة والمعاصرة، الاهتمام بنشر الوعى بالشأن الثقافى القبطى فى المجتمع العام سواء على الإطار العالمى أو الإطار الوطنى المصرى للدرجة التي تصبح عناصر الثقافة القبطية جزء لا يمكن تجاهله من ملامح ثقافة العصر الحالي وحضارته؛ كما اهتم المركز بتقديم وسائل معبرة عن الفكر القبطى فى المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها خاصة تلك التى تمس الشأن المصرى بوجه عام لتكون قادرة على التفاعل مع الآخر والتأثير فيه ونقل الرؤية الخاصة إلى الإطار العام.

والجدير بالذكر أن المركز الثقافى القبطى بدأ بإصدار تقريرا يوميًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا حيث كانت تغطية المواد الصحفية المطبوعة مجرد المرحلة الأولى للانطلاق منها لتغطية جميع المواد الإعلامية سواء المسموعة أو المرئية أو المنشورة على شبكة الإنترنت كذلك تم إنشأ قاعدة بيانات لتكون مصدرًا للباحثين فى هذا المجال الحيوى.