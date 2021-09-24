الحرب الأهلية بإثيوبيا مسرح لظهور الصواريخ الباليستية الصينية والطائرات المسيرة الإيرانية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:00 م

أبرزت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، تقارير عن الفظائع والضربات الجوية العشوائية والانتشار الإقليمي والانعكاسات الدراماتيكية وتحديدًا في إثيوبيا، التي اندلعت بها حرب أهلية معقدة ومأساوية في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

حرضت تيجراي، بقيادة النخبة الحاكمة السابقة في إثيوبيا، ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجيش الإريتري، الذي تدخل لدعم أديس أبابا، وأدى القتال بالفعل إلى مقتل آلاف المقاتلين والمدنيين وتشريد أكثر من ١.٧ مليون شخص.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك مزاعم مستمرة باستخدام طائرات بدون طيار مسلحة لم يتم التحقق منها حتى هذا الصيف. في حين أن مثل هذه الأسلحة قد تكون في طليعة سباق التسلح بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، يوضح صراع تيجراي كيف تشق الأسلحة ذات الأسعار المعقولة طريقها إلى تلك الصراعات، حسبما وصفت المجلة.

جائزة السلام التي أدت إلى الحرب

إثيوبيا هي جمهورية اتحادية متعددة الجنسيات، حيث تمثل قوميات أورومو وأمهرة أكثر من نصف السكان، لكن بين عامي ١٩٩١ و٢٠١٨، حكمت إثيوبيا في الغالب بطريقة استبدادية من قبل عرقية تيجراي، الذين يشكلون نحو ستة في المائة من السكان، في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي.

كما قام العديد من هؤلاء التيجرايين بحقد شديد ضد إريتريا، التي انفصلت عن إثيوبيا في عام ١٩٩١.

في عام ٢٠١٨، هزم تحالف متعدد الأعراق أخيرًا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ووصل رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة.

وشرع في إنهاء الأعمال العدائية مع إريتريا التي نال عنها جائزة نوبل للسلام. هذا التطور الواعد، لسوء الحظ، بشر بالحرب القادمة، حيث أثار غضب جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري التي سعى أبي إلى قمعها بشكل متزايد.

وعندما ألغى أبي الانتخابات البرلمانية في سبتمبر ٢٠٢٠ بسبب تهديد فيروس كورونا، أجرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجري تصويتًا إقليميًا على أي حال.

وعندما سعى أبي لتأكيد سيطرته على المنطقة المتحدية، هاجم تيجراي في ٣ نوفمبر قواعد للجيش في تيجراي، ونهبوا العديد من أنظمة الأسلحة الثقيلة.

وردًا على ذلك، نشر "أبي"، الجيش لسحق التمرد، بمساعدة القصف الجوي وميليشيات الأمهرة وحتى الجيش الإريتري، واستولت القوات الإثيوبية على عاصمة تيجرايان ميكيلي بنهاية نوفمبر.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن معظم الأسلحة الثقيلة، التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية هي من أصل سوفييتي، روسي وأوكراني، بما في ذلك دبابات T-٧٢ ومقاتلات Su-٢٧ وMiG-٢٣، ولكن تم الحصول على أسلحة حديثة من الصين، بما في ذلك نوعان من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الثقيلة ٣٠٠ ملم (MRLS): CALT A-٢٠٠ وNorinco AR٢.

وتم تصميم كلاهما على غرار نظام BM-٣٠ Smerch الروسي وتم تركيبهما على ٨x٨ بواسطة شاحنات مدعومة بشاحنة رافعة إعادة تحميل إضافية. MRLSs قادرة على وضع قنابل شديدة الخطورة ومشتتة على نطاق واسع في فترة زمنية قصيرة.

ويبلغ مدى الصاروخ A٢٠٠ المكون من عشرة صواريخ خمسة وسبعين ميلًا، بينما يبلغ مدى اثني عشر صاروخًا AR٢ (نموذج تصدير للنظام العسكري الصيني Type ٠٣) واحدًا وثمانين ميلًا.

ويمكن للصواريخ أن تحمل رؤوسًا حربية شديدة الانفجار أو متفجرات وقود - هواء شديدة الفتاكة أو قنابل عنقودية، كما أنها تأتي في أشكال ضربات دقيقة موجهة بواسطة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية بيدو.

في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠، شن نظام Tigrayan M٢٠غارات على قواعد جوية في جوندر وعاصمة أمهران بحر دار إلى الجنوب، على بعد ١٨٠ ميلًا من ميكيلي.

في الضربة الأولى، دمر صاروخ صالة الوصول في جوندار، بينما أخطأ صاروخ آخر المطار في بحر دار. تم شن هجومين آخرين في نوفمبر.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن أحد الصواريخ أدى إلى إحداث حفرة في ساحة الإسمنت في مطار بحر دار.

ردا على التدخل الإريتري في الحرب، قصفت قوات الدفاع التركية أيضا العاصمة الإريترية أسمرة، ومدينة مصوع ثلاث مرات في شهر نوفمبر، بأربعة وستة صواريخ أطلقت في ٢٧ و٢٨ نوفمبر على التوالي.

استدعت أديس أبابا على نطاق واسع طائرات الهليكوبتر من طراز Mi-٣٥ ونحو ثلاثين مقاتلة من طراز MiG-٢٣وSu-٢٧ للقيام بضربات جوية في الحرب. ورد أن العديد من الهجمات الجوية تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكان أكثرها سيئًا في ٢٣ يونيو عندما قتلت غارة في يوم السوق في توغوغا ٦٤ مدنيًا وجرحت ١٨٤. وقد أكد جنرال في سلاح الجو الإثيوبي أن القوات المسلحة تستخدم طائرات بدون طيار، لكن ليس طائرات مسيرة مسلحة.

وعلى سبيل المثال، تم تجهيز الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بطائرات صينية بدون طيار، ومن المعروف أيضًا أن القوات المسلحة قد حصلت على طائرات استطلاع إيروستار تكتيكية وواندر بي الإسرائيلية.

وفي ٣ أغسطس، أظهرت سلسلة من الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة رئيس الوزراء آبي وهو يمشي على مدرج مطار سيمارا وفي الخلفية طائرة مقاتلة كبيرة بدون طيار ويبدو أنها تحمل صواريخ.

كشفت صور الأقمار الصناعية في ٢ أغسطس وجود طائرتين بدون طيار في القاعدة.

فيما حدد موقع التحقيق المفتوح المصدر Bellingcat أن الملف الطائرات بدون طيار يبدو أنها إيرانية من طراز Mohajer-٦ UCAV.، هو أحدث نسخة من عائلة الطائرات بدون طيار التي شهدت لأول مرة استخدامًا قتاليًا من قبل إيران في منتصف الثمانينيات، ويمكنها القيام بمهام المراقبة باستخدام مستشعر كهربائي بصري محورين وتنفيذ ضربات باستخدام قنابل انزلاقية دقيقة من نوع Qaem-١. ومع ذلك، ستكون فائدة Mohajer-٦مقيدة بنطاقها البالغ ١٢٤ ميلًا.