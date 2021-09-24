مدير العمل الدولية بشمال أفريقيا: مصر حققت إنجازات كبيرة في مواجهة أزمة كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:50 م

أكد ايريك إوشلان مدير منظمة العمل الدولية بمصر ومدير الفريق الفني للعمل اللائق بشمال افريقيا، أن مصر قامت بجهود كبيره خلال تلك الفترة وخاصة في ظل جائحة كورونا وماعنته الكثير من دول العالم من انهيار اقتصادي وارتفاع في نسبة البطالة، الإ ان مصر قامت بكل ما يحافظ علي حقوق العمال ويحيميهم.

وأوضح مدير منظمة العمل الدولية، أن المنظمة ترحب بأي جهود تسعى إلى تغيرات تشريعية، فهذه الجهود مهمة للغاية للاقتصاد وللبلد ككل، ووجود هذه البيئة التشريعية الواضحة ستكون مفيدة لكل الأطراف، ولكن من القوانين المهمة قانون العمل الذي بصدد الإصدار،وقانون النقابات العمالية، وتعاونت المنظمة مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فكل هذه الجهود مرحب بها من قبل المنظمة وكأمم متحدة وليس فقط منظمة العمل الدولية، فالأمم المتحدة تدعم كل هذه الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة تشريعية واضحة ونهنيء البرلمان والحكومة على ذلك.

وأضاف، أن المنظمة عملت مع النقابات العمالية والمنظمات النقابية أثناء الجائحة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضًا على المستوى الاقليمي من خلال تبادل الخبرات المختلفة للنظر في كيفية دعم العمال الذين فقدوا وظائفهم والذين انخفضت أجورهم، فدور النقابات مهم جدًا ليس فقط للأعضاء ولكن للعمال بصفة أشمل والمنظمة منوطة بتقديم المشورة للنقابات العمالية، مؤكدا ان النقابات العمالية مازال لديها الكثير لتقوم به تجاه العمال والحفاظ عل حقوقهم.

وغدًا تنشر تفاصيل الحوار علي صفحات البوابة..