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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 -9-2021، بعد تراجعه فى ختام تعاملات الأمس بمحلات الصاغة فى مصر بنحو 7 جنيهات.

وتراوح عيار 24  من 880 جنيه  إلى  882 جنيه للجرام، وسجل عيار 22  نحو   807  جنيه للجرام
فيما تراوح سعر عيار 21 من 766  إلى 769 جنيه للجرام، تعاملات اليوم الجمعة، وعيار 18  سجل  659  جنيه للجرام
وعيار 14   سجل  510  جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12  نحو 437  جنيه للجرام
وسجلت الأونصة 27,439  إلى  27,510، بينما تراوح الجنيه الذهب  بين 6,176  إلى  6,192 جنيه، وسجل الكيلو 882,286  إلى  884,571

كما أن هناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.

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