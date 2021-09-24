استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:15 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 -9-2021، بعد تراجعه فى ختام تعاملات الأمس بمحلات الصاغة فى مصر بنحو 7 جنيهات.

وتراوح عيار 24 من 880 جنيه إلى 882 جنيه للجرام، وسجل عيار 22 نحو 807 جنيه للجرام

فيما تراوح سعر عيار 21 من 766 إلى 769 جنيه للجرام، تعاملات اليوم الجمعة، وعيار 18 سجل 659 جنيه للجرام

وعيار 14 سجل 510 جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12 نحو 437 جنيه للجرام

وسجلت الأونصة 27,439 إلى 27,510، بينما تراوح الجنيه الذهب بين 6,176 إلى 6,192 جنيه، وسجل الكيلو 882,286 إلى 884,571

كما أن هناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.