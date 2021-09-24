استقرار أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:06 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة في البنك المركزي،روالبنوك التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء عند مستوى 15.67 جنيها في مصرف أبو ظبي الاسلامي، في الوقت الذي قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 15.69 جنيها.

واستقر سعر شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري إلى 18.35 جنيه، وجاء سعر البيع عند 18.50 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سجل سعر شراء اليورو 18.33 جنيه، و سعر البيع إلى 18.48 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 21.35 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم , و أكثرها تداولا " الريال والدرهم والدينار".

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري،، لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري نحو 51.94 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.