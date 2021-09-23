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الخميس 23 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

قادش يفرض التعادل على برشلونة في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة ومضيفه فريق قادش، والتي تجمعهما حاليا، على ملعب "رامون دي كارانزا"، فى ختام الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
كان البارسا قد تعادل في الجولة الماضية على ملعب كامب نو بهدف أمام ضيفه غرناطة. 
وأعلن الهولندى رونالد كومان المدير الفنى لفريق برشلونة التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي قادش في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

جاء تشكيل برشلونة كالتالي : 

حراسة المرمى: تير شتيجن. 
خط الدفاع: بيكيه، أراوخو، مينجويزا. 
خط الوسط: فرينكى دى يونج ، بوسكيتس ، ديست ، جافى.  
خط الهجوم: ديباى ، يوسف دمير ، لوك دي يونج.  

وتعثر فريق برشلونة أمام غرناطة في الجولة الخامسة من الليجا، حيث تعادل 1-1 وسط إنتقادات عارمة من جماهير البلوجرانا إعتراضاً على المستوي الفني للفريق الكتالوني، وإستمرار المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويغيب عن الفريق الكتالونى فى مباراة الليلة، كلاً من جوردي ألبا، بيدري، برايثويت، أنسو فاتي ، ديمبيلي ، وأجويرو، بداعى الإصابة.
 

برشلونة وقادش الدوري الإسباني ريال مدريد ممفيس ديباي