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الخميس 23 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

السيد السعيد وكيلا لكلية الإعلام بجامعة المنوفية

د. السيد السعيد
د. السيد السعيد
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أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية القرار رقم 1990 بتاريخ 23/9/2021 بتعيين الدكتور السيد السعيد قائماً بعمل وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
يذكر أن الدكتور السيد السعيد يعمل أستاذا مساعدا للعلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وشغل منصب المستشار الإعلامى السابق لرئيس الجامعة، وعمل بجامعات عين شمس والإسكندرية وفاروس والشروق، ويعمل عضوا فى لجان الخبراء فى عدد من مؤسسات الدولة من مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى برئاسة مجلس الوزراء وشركات البترول والمياه والطيران.

كما عمل مستشارا للبرنامج القومى للتوعية العامة لترشيد استهلاك المياه وحملة التوعية الإعلامية للمشروع، وشارك فى برامج الرعاية الاجتماعية وحملات الوعى المجتمعى بقطاعات الإعلام المحلى والهيئة العامة للاستعلامات، وانتدب لرئاسة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة.

جامعة المنوفية السيد السعيد عادل مبارك كلية الاعلام جامعة المنوفية