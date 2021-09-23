27 سبتمبر.. انطلاق الأولمبياد المصري للمعلوماتية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:55 م

تنطلق النسخة الرابعة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021 تحت رعاية وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأولمبياد المصري للمعلوماتية هو أكبر مسابقة في البرمجة وحل المشكلات لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، والأولمبياد هو برنامج مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2003، وقد ساهم في ظهور العديد من العباقرة والمواهب التي تحتل الآن مناصب في كبرى شركات العالم مثل الفيسبوك والمايكروسوفت كما ساعد العديد من الطلاب في الحصول على منح دراسية كاملة بأعرق الجامعات في العالم مثل MIT، ستانفورد ووترلوو بكندا.

يبدأ الاستعداد للأولمبياد باختبار آلاف الطلاب داخل المدارس والأندية لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب على البرمجة وطرق الحل المنهجي لمدة 45 ساعة تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أن ننتهي باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

وتستعد مصر حاليًا لاستضافة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2024 حيث يعد أهم وأعرق مسابقة في البرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس حول العالم، ويعود تاريخ الأولمبياد إلى أكتوبر عام 1987 عندما اقترح الأستاذ د. سلاجوفيست سندوف البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال المعلوماتية وذلك خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة اليونسكو في باريس، وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسع النطاق، وتم عقد أول مسابقة دولية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

وتهدف هذه المسابقات التي تعقد سنويًا لتشجيع الطلاب من مختلف أنحاء العالم على الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات حيث تعد هذه المسابقات مناسبة لاجتماع الطلاب المتميزين والموهوبين من كافة أرجاء الأرض وتكون الفرصة سانحة لتبادل الخبرات العلمية والثقافية. وتعقد هذه المسابقات سنويا في إحدى الدول المشاركة حيث يمثل كل دولة أربعة طلاب بالإضافة إلى اثنين من المشرفين، ويتم اختبار الطلاب المشاركين فرديًا على مدار يومين في اختبارات مدة كل منها خمس ساعات يقوم خلالها المتسابق ببرمجة وحل ثلاث مسائل على الحاسب الآلي تكون فكرتها مبنية على البرمجة واستخدام طرق الحل المنهجي (خوارزميات الحاسب). وكانت المشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في عام 1998 ومنذ ذلك الحين ومصر تشارك سنويًا بفريق مكون من أربعة طلاب واثنين من المشرفين وبلغ رصيد مصر 6 فضيات و19 برونزية.