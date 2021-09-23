أحمد أنيس: "نايل سات" بيت الأسرة العربية من المحيط إلى الخليج

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:59 ص

أكد اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" هى بيت الأسرة العربية من المحيط الى الخليج، مشيرًا إلى أن ثقة المشاهد العربى فى أقمار النايل سات ستظل نبراس فخر لكل العاملين بالشركة جاء ذلك خلال إستقبال أنيس للدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطنى والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردنى والوفد المرافق، والدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وقال أنيس، إن النايل سات بما يملكه من إمكانيات على إستعداد تام لتقديم للتعاون مع كل القنوات الدرامية العربية من أجل بث محتواها لكل المنطقة العربية، خاصة فى ظل إهتمام الدولة المصرية بدعم القوى الناعمة على كافة المستويات.

وأضاف: أن الشركة اقتربت من إطلاق الجيل الثالث من أقمارها الصناعية (نايل سات 301) والذى سيخرج إلى الفضاء الخارجى فى الأشهر الأولى من العام القادم بعد أن أوشكت عمليات تصنيعه وإختباراته الأولية على الإنتهاء.

واستعرض أنيس خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين الشركة والقنوات الأردنية، وتناقش الطرفان فى كيفية تفعيل التعاون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة فى ظل الحاجة لمشروع إعلامى عربى موحد يجابه التحديات الإقليمية التى تحيط بالمنطقة .