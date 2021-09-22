محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:16 م

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعد مرور 5 جولات متفوقا على جميع النجوم في البريميرليج.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" بريطانيا ترتيب افضل اللاعبين للموسم الحالي.

وقالت "سكاي سبورتس" في تقريرها عن تقييم اللاعبين أن محمد صلاح حصل على 8962 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه

وذكرت ان صلاح واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي كما أنه نجح في التسجيل بواقع 4 أهداف و2 أسيست في 5 مباريات فقط ما يؤكد أنه يقدم مستويات متميزة مع الريدز واحتل المركز الثاني النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس فريق ليفربول في المركز الثالث ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي ثم ثنائي البلوز تياجو سيلفا وروميلو لوكاكو وجاء ساديو ماني لاعب ليفربول وفي المركز السادس ثم إيدرسون حارس مانشستر سيتي وجاء إسماعيل سار لاعب فريق واتفورد في المركز الثامن وإدوارد ميندي حارس تشيلسي، وأخيراً برونو فيرنانديز في المركز العاشر لاعب مانشستر يونايتد.



جاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي كالتالي..

1- محمد صلاح: ليفربول (8962) نقطة

2- أليسون بيكر: ليفربول (8135) نقطة

3- ماركوس ألونسو: تشيلسي (7406) نقطة

4- تياجو سيلفا: تشيلسي (7370) نقطة

5- روميلو لوكاكو: تشيلسي (6948) نقطة

6- ساديو ماني: ليفربول (6739) نقطة

7-ايدرسون: مانشستر سيتي (6716) نقطة

8- إسماعيل سار: واتفورد (6626) نقطة

9- إدوارد ميندي: تشيلسي (6595) نقطة

10- برونو فيرنانديز: مانشستر يونايتد (6525) نقطة